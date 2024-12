Cityrumors.it - Natale, attenzione a stuzzichini e apericene: i consigli del nutrizionista

Ecco alcuni dei suggerimenti: “Rischio di ingrassare? Sì, ma niente estremismi: verdure prima dei pasti per salvare la linea”Tempo di brindisi prenatalizi, cene di redazione,sempre più alla moda e incontri che non mancano mai di abbondanza culinaria e bollicine. È il copione classico delle feste, e con esso il rischio di prendere qualche chilo.: idel– Cityrumors.it“Succede ogni anno, lo sappiamo bene. Ma, non bisogna cadere negli estremismi. Concedersi una piccola dose di bollicine o qualche leccornia natalizia, condivisa con amici e famiglia, fa parte dello spirito di questo periodo. Ed è anche un toccasana per la salute psico-fisica grazie alla convivialità”, spiega ile fitoterapeuta Ciro Vestita, intervistato dall’Adnkronos Salute.