Lanazione.it - Natale a Greve in Chianti: racconti e dediche speciali contro la solitudine

per undi vicinanza. Ainin un periodo in cui lapuò farsi sentire, il Comune ha lanciato un’iniziativa toccante, un progetto, reso possibile grazie alla dedizione dei volontari Claudia Piccini e Daniele Locchi. Quando il telefono squilla a casa, dall’altra parte, le voci dei volontari leggono storie che abbracciano l’anima. Si tratta di una sorta di veglie a distanza, una tradizione che rievoca i momenti passati davanti al focolare, e che diventano un modo per connettersi con i nonni e le persone sole. "Il racconto ad alta voce è un alleato infallibilela noia e la tristezza", affermano le assessore Monica Toniazzi e Ilary Scarpelli sottolineando l’importanza di questa iniziativa nel contrastare il senso di isolamento. Dal 8 dicembre al 6 gennaio 2025, chiunque può richiedere una lettura telefonica, sia direttamente che tramite familiari.