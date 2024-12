Ilgiorno.it - Mattia Esposito: da sogno d'infanzia a pizzaiolo internazionale

Diventareè sempre stato il suoda bambino. E passo dopo passo sta riuscendo a realizzarlo., venticinquenne di Lodi, ha già maturato esperienze anche a livello. Inoltre, il 18 e 19 novembre scorsi, ha tenuto, affiancato dal suo ex professore Francesco Algieri, ha tenuto una lezione speciale sulla pizza agli studenti del secondo anno dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell’Istituto Einaudi di Lodi, in quella quindi che era stata la sua ex scuola.già dai tempi delle scuole superiori aveva iniziato a fare lo stage in un nota catena di pizzerie. La sua passione lo spingeva a svegliarsi alle 5 tutte le mattine per raggiungere con i mezzi Locate Triulzi, dove si trovava il locale. Completato il percorso scolastico ha iniziato la sua esperienza in Spagna a Gran Canaria per proseguire poi come capoin Madagascar in una pizzeria napoletana e poi sempre come “capo” all’Isola d’Elba.