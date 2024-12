Ilrestodelcarlino.it - Matteo fa Ercole: un pesarese campione italiano di Strongman

Pesaro, 18 dicembre 2024 – La forza di fare del bene ce la mette tuttaCardinali,di 30 anni, operaio a Petriano,dinella sua categoria (atleti sotto gli 80 chili). Per raccogliere fondi a favore dello Iopra, l’istituto oncologico, l’uomo tra i più forti d’Italia, tenterà di superare il recordprovando ad alzare una gigantesca palla di cemento da 165 chili. Qualora dovesse riuscire nell’impresa ragguardevole, ne tenterà un’altra, seduta stante: proverà a battere il record mondiale sollevando un’altra palla da 185 chilogrammi. Michela Maria Svarca trionfa agli assoluti di boxe: oro nella categoria 57 kg a Seregno Dove e quando? “L’appuntamento per godersi lo spettacolo fuori dall’ordinario – osserva l’assessore Mila Della Dora, presente ieri alla conferenza di presentazione dell’evento patrocinato dal Comune di Pesaro – sarà sabato 21 dicembre nella palestra Pisaurum Body Lab, in strada dei Pioppi 12, dalle 15 alle 18,30”.