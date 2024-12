Ilfattoquotidiano.it - Mariah Carey scende dal palco e firma il seno di Rhianna: il video è virale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, la regina indiscussa del Natale, ha regalato un momento destinato a restare nella memoria del suo pubblico durante la data conclusiva del suo tour natalizio. Ieri sera, a New York, ha spiazzato tuttindo dalper un gesto che sta facendo il giro del web: hato ildi Rihanna, presente tra il pubblico. Neanche a dirlo la scena ‘è stata immortalata e pubblicata sui social, dove è diventata prestofacendo il giro del mondo.Da settimaneè impegnata in un tour natalizio che l’ha portata in giro per gli Stati Uniti, registrando ovunque il tutto esaurito. L’artista ha conquistato il pubblico con performance spettacolari e l’immancabile interpretazione della sua hit intramontabile, All I Want for Christmas Is You, ormai un classico delle festività.