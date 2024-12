Lapresse.it - Manovra, Renzi: “Norma contro di me? È deriva sudamericana”

“Secondo me è un principio giusto avere norme uguali per tutti. Se noi decidiamo che tutti i parlamentari possono fare solo i parlamentari è giusto e io lo voto. Se vale per tutti ci sto. Se decidiamo di fare una regola per cui il parlamentare prende lo stipendio in base alle presenze in Aula io ci sto. Ma se decidiamo che solo alcuni parlamentari, magari all’opposizione, debbano essere o fatti fuori dal Parlamento o rinunciare agli incarichi con una tassazione del 100%, che è la primasovietica della storia italiana, questo mi sembra un meccanismo ad personam”. Lo ha dichiarato il senatore e leader di Italia Viva Matteo, fuori da Palazzo Madama, commentando l’emendamento – ribattezzato ‘anti-‘ – presentato per ladi bilancio che vieterebbe ai parlamentari di ricevere incarichi pagati da soggetti pubblici o privati extra europei.