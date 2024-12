Unlimitednews.it - Intesa per cessate il fuoco a Gaza sembra essere più vicina

Una fonte del movimento Hamas ha confermato al giornale Asharq Al-Awsat, che la firma di un accordo diilnella Striscia diè prevista per la fine di questa settimana, se non si verificano nuove complicazioni. La fonte ha sottolineato come “la maggior parte dei casi sono stati chiusi. L’accordo è imminente”. Spiega poi che le discussioni si sono risolte sulle questioni più importanti, mentre alcuni dettagli restano in discussione. Secondo la fonte, l’accordo prevede nella prima fase unile il ritiro dell’esercito israeliano dai centri urbani, non dalla Striscia di, pur rimanendo parzialmente negli assi Netzarim e Filadelfia, a condizione che tutte le donne e i bambini possano tornare nel nord della Striscia di. In una fase successiva e graduale è previsto il ritorno degli uomini secondo un meccanismo concordato.