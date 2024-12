Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento rocambolesco a San Clemente: arrestato 25enne con documenti contraffatti

Non si ferma all’alt e dà vita ad unnelle strade di Sancon gli agenti della polizia di Stato. Con sé l’uomo – unmoldavo – aveva ben cinque, tutti risultati. Lo straniero, che essendo irregolare in Italia ha cercato di spacciarsi per cittadino comunitario, è stato dichiarato in arresto per il possesso didi identità validi per l’espatrio falsi e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la sua macchina è stata sottoposta a squestro penale e fermo amministrativo. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, ieri mattina ilè comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini dove si è celebrato il processo con rito direttissimo. E’ stato condannato ad 1 anno e 4 mesi e nei suoi confronti è scattata la procedura per l’espulsione immediata dall’Italia.