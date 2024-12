Davidemaggio.it - Ilary porta Federica Sciarelli su Netflix

Dalla sua versione alla sua vita.Blasi torna su, questa volta non con un documentario intervista (Unica), bensì con un docureality cucito su di lei. La piattaforma streaming è pronta a spalancare le porte alla nuova vita di(questo il titolo). Una vita senza Francesco Totti ma anche senza impegni duraturi in tv (negli ultimi tempi ha condotto soltanto le poche puntate di Battiti in estate, di cui racconterà il dietro le quinte). Quella cheha definito ‘una delle più grandi icone della televisione italiana‘ si mostrerà alla ricerca di nuovi stimoli e traguardi nel corso dei cinque episodi (qui i costi di produzione). Il pubblico assisterà ai suoi primi passi nel mondo del cinema (dove reciterà nei panni di se stessa) e ad alcune sfide personali come le lezioni di cucina (raggiungendo Ruben nel suo famoso terrazzo) o lanciarsi col paracadute.