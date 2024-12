Ex Ilva, 31 famiglie di Taranto dovranno restituire 155 mila euro di risarcimento per i danni ambientali a Nicola Riva

Leggi su Open.online

ci sono 31chedare 155all’ex patron dell’. A stabilirlo è stata la Corte d’Assise d’appello di, secondo cui ciascuna delle 31del quartiere Tamburi della città pugliese dovrài 5cheaveva elargito come provvisionale su un eventualeper icausati dalle emissioni dell’impianto siderurgico. I giudici del secondo grado hanno accolto il ricorso presentato dal legale di, Bernardino Pasanisi con il quale è stata chiesta la restituzione delle somme. Ex, annullata la sentenza del 2021: il processo va a PotenzaLa restituzione delpreventivo fa parte dell’annullamento della sentenza di primo grado, che la Corte d’Assise d’appello ha decretato alla luce della presenza di due magistrati onorari tra le parti civili, i quali, all’epoca dei reati contestati, erano in servizio, spiega la Gazzetta del Mezzogiorno.