Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Roma-Sampdoria: probabili formazioni, orario e dove vederla

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 18 dicembre 2024 – Per molti un obiettivo secondario, a volte addirittura un ostacolo per quelle che sono le proprie ambizioni o possibilità, ma laper alcuni ha il fascino anche del riscatto. Un campionato storto si può raddrizzare con una grande prestazione nellanazionale e un successo finale in quest'ultima può far entrare in Europa dalla porta di servizio. Potrebbero essere queste e non solo le motivazioni che spingerannoa darsi battaglia in questi ottavi di finale dellaFrecciarossa. Da una parte i giallorossi di Claudio Ranieri possono riscattare lo scadente avvio di campionato cercando di conquistare l'Europa passando dalla, dall'altra la, in ritardo anch'essa in Serie B, ma che potrebbe attingere alla competizione per trovare nuove energie in una risalita playoff.