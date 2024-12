Ilrestodelcarlino.it - Ciclone Chido devasta Mayotte: centinaia di vittime e soccorsi assenti

"Ilha distrutto tutto qui nell’arcipelago di, e provocato, probabilmente migliaia di. Siamo bloccati, senza elettricità, senza acqua nè cibo, in attesa die aiuti che non arrivano. Col rischio che bande di disperati si scatenino aggredendo e rapinando le persone. Ci prepariamo agli attacchi". E’ un grido d’allarme lancinante quello che viene da da Roberto Manoli, romagnolo di Alfonsine, grazie a un breve momento di funzionamento del suo cellulare. Rilanciato anche dalla sua compagna, Grazia Biondi Di Nenno, con la quale vive a Rimini. L’arcipelago francese diè tra Madagascar e Mozambico, nell’Oceano Indiano.to da raffiche fino a 220 chilometri l’ora causati dal, il peggiore degli ultimi 90 anni, che hanno messo in ginocchio, distruggendo case e strade.