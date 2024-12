Ilgiorno.it - Brembiolo inquinato. Caccia al colpevole

Leggi su Ilgiorno.it

Odore nauseabondo, schiuma sulla superficie e pesci morti galleggianti: ennesimo “attentato“ ambientale per il colatorenel tratto che attraversa il centro urbano di Casalpusterlengo. Ieri mattina, infatti, numerosi cittadini hanno notato e immortalato coi telefonini la scena deprimente del corso d’acqua trasformato in una cloaca a cielo aperto. Sono stati avvisate la autorità competenti, dal sindaco, alla Polizia Locale, all’Arpa per i sopralluoghi di rito in modo da poter risalire alla sorgente dello sversamento. La sensazione è che si sia trattato di un deliberata immissione nel colatore di liquami di origine zootecnica tenuto conto del forte odore che saliva dalla superficie. Sono decine i pesci asfissiati che scendevano a valle. Il blitz dell’ignoto (al momento)re potrebbe essere avvenuto nella notte o alle prime luci dell’alba.