Bijol, apertura di Nani (GTD Udinese): «Non escludiamo nulla!»

è uno dei nomi seguiti dall’Inter per rafforzare il proprio reparto arretrato. Sullo sloveno, titolarissimo nell’di Kosta Runjaic, si è espresso. A proposito di, domani ci sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro.FUTURO – Intervenuto a margine dell’evento sui Gazzetta Sports Award, il GTD dell’Gianlucaha risposo alla domanda sul futuro di Jaka. Il dirigente dei friulani non chiude le porte a nessuno: «è un calciatore che piace, lo sappiamo, non potrebbe essere altrimenti. A gennaio lo vogliamo tenere perché è veramente forte, ma allo stesso tempo non posso escludere. Evidentemente se succederà una cosa del genere, andremo a cercare un giocatore che possa far bene».è un giocatore che piace tanto all’Inter, che lo monitora per rafforzare e ringiovanire la retroguardia di Simone Inzaghi.