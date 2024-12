Ilgiorno.it - Arresto a via Piave: coppia accusata di atti persecutori e occupazione abusiva

Leggi su Ilgiorno.it

Potrebbe essere finito l’incubo che da tempo vivono i condomini di via, vessati da unadi conviventi del primo piano. Lunedì sera gli agenti della squadra mobile e della volante hanno arrestato il 44enne e la sua compagna di 61 anni, che avevano arbitrariamente occupato un alloggio Aler senza averne titolo. In quella casa i due non ci sarebbero potuti stare anche perché nei loro confronti il Tribunale aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare per aver commessonei confronti di alcuni vicini di casa. Lorenza Secondi, 46 anni, una sera era stata aggredita dall’uomo che l’aveva afferrata alle spalle e l’aveva minacciata di morte con un coltello. La donna ha sporto denuncia, ma la situazione è precipitata. Quando usciva per andare al lavoro nelle prime ore del mno, aveva sempre paura che lala aspettasse sul pianerottolo.