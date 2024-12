Ilgiorno.it - Accoltellamento fuori dal bar. Ragazzo finisce in ospedale

All’improvviso, durante la discussione, è spuntato anche un coltello. Una lite all’esterno di un bar è degenerata ed è finita nel sangue, con un ferito e gli aggressori in fuga. È successo intorno alle 10.30 in piazza del Donatore, a Cividate al Piano, nella Bassa Bergamasca. Il ferito è un venticinquenne ed è stato ricoverato in codice giallo all’di Chiari, nel Bresciano, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto è accaduto. Dalle prime informazioni, ci sarebbe stato un incontro, forse per un chiarimento. Sta di fatto che la situazione con il trascorrere dei minuti ha preso una brutta piega. Ed è stato in questi frangenti che è spuntata anche una lama. Da ricostruire anche il movente che sta dietro all’episodio. Per il momento si possono avanzare solamente dlle ipotesi, tra cui quella legata allo spaccio di sostanze stupefacenti, visto che solo nel mese di settembre i carabinieri della Compagnia di Treviglio, nell’ambito della prosecuzione delle più ampie attività di prevenzione volte a contrastare il fenomeno dello spaccio nelle aree boschive della zona, avevano effettuato un servizio di controllo perché sul territorio erano tornati i pusher.