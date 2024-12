Isaechia.it - Uomini e Donne, amato ex corteggiatore presto sposo: la romanticissima proposta di nozze (Video)

Unexdiha fatto ladi matrimonio alla sua fidanzata. Si tratta di Gianluca Tornese, che ha fatto il suo esordio nel programmanel 2014 comedi Valentina Dallari. Nonostante l’apprezzamento del pubblico, il percorso del giovane non si è concluso positivamente: la tronista lo eliminò dopo qualche settimana. Tornese non si è arreso e, nel 2017, è tornato nuovamente nel programma per corteggiare Nilufar Addati, ma anche in questo caso le cose non andarono come sperato. La tronista non continuò la conoscenza con il giovane, mettendo fine alla partecipazione di Gianluca al dating show.Archiviata l’esperienza a, Tornese ha cercato altre opportunità televisive, prendendo parte anche al programma La Pupa e il Secchione.