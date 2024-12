Gamberorosso.it - Un vino calabrese conquista il New York Times: tra i migliori del 2024

Eric Asimov torna a stilare sul New, una personale lista dei vini più memorabili dell’anno. Non ci sono grandi nomi, etichette di pregio o annate indimenticabili, anche se «spesso sono quelli che rimangono nella memoria, e sono esperienze che usi come punti di riferimento della bellezza» scrive Asimov. Il filo rosso della lista di quest'anno è una scelta di etichette «più giovani e più accessibili, non difficili da trovare» che possiedono fascino.Tra le 12 etichette spuntano anche tre italiane, che provengono da due regioni. La Toscana, con il Chianti Classico Riserva 2019 di Val Delle Corti e il Vin Santo del Chianti Classico 2015 di Félsina, e, a sorpresa, uno della Calabria: il Giramondo dell’azienda cosentina l’Acino di Dino Briglio ed Emilio Di Cianni.. Conferme toscaneLa Toscana vive un momento di ottimo riscontro internazionale.