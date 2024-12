Romadailynews.it - UE – Iss, al via l’istituzione d’un laboratorio di salute pubblica

“Un consorzio di tre istituti di sanitàdella Danimarca (Statens Serum Institut, SSI), dei Paesi Bassi (l’Istituto nazionale per lae l’ambiente, RIVM) e dell’Italia (l’Istituto superiore di sanità, ISS) è stato designato per istituire il nuovodi riferimento dell’Unione Europea per la, sui batteri presenti negli alimenti e nell’acqua (EURL-FWD bacteria)”.Ne dà notizia, in un comunicato, l’ISS, che sottolinea quanto microrganismi pericolosi come Salmonella, Listeria STEC e Campylobacter, che possono trovarsi negli animali, nel cibo e nell’acqua, rappresentino un pericolo per l’uomo in quanto responsabili di gravi malattie, che coinvolgono spesso grandi popolazioni e attraversano i confini nazionali mettendo a dura prova i sistemi sanitari.