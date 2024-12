Secoloditalia.it - Tony Effe a Sanremo, Conti esce allo scoperto: “Vi lascerà a bocca aperta. Io scelgo le canzoni non le persone”

Leggi su Secoloditalia.it

, il campione di sessismo e volgarità, escluso in gran ritardo e imbarazzo dal sindaco Roberto Gualtieri dal concertone della notte di Capodanno al Circo Massimo, sarà a. La sua partecipazione al Festival della Canzone italiana, annunciata da tempo da Carlo, era stata messa in dubbio. Dopo le polemiche dei giorni sul rapper che firmacon strofe tipo “Metti un guinzaglio alla tua ragazza, ci vede e si comporta come una troia”, ma anche “Mi vede e dopo apre le gambe, la scopo e poi si mette a piangere”, in tanti, associazioni, Codacons ed esponenti di destra avevano chiesto alla Rai, come servizio pubblico, di rivedere certe scelte. Che rischiano di trasformare il palco diin una tribuna per artisti che divulgano, soprattutto tra i ragazzi, linguaggi e stili di vita assolutamente inaccettabili.