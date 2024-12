Quotidiano.net - Speleologa bloccata: mai più in grotta: "Serve almeno un giorno per la risalita"

FONTENO (Bergamo) "Ottavia Piana è cosciente, collabora coi soccorritori e segue le operazioni. L’ho incontrata. È provata e affaticata, ma fiduciosa. È su una barella speciale e piano piano viene portata verso l’uscita. Siamo circa a metà strada e tutto va regolarmente". A raccontare cosa accade nel cuore della montagna, dentro l’abisso di Bueno, dove la32enne è intrappolata da sabato pomeriggio, è Luca Longo, soccorritore speleologo della I Delegazione del Soccorso speleologico. Ieri pomeriggio si calcolava ancora in quaranta ore il tempo necessario per riportarla alla luce. Longo è uno dei tecnici che si stanno alternando ad assistere l’esploratrice di Adro nel bresciano,da oltre 60 ore, dopo che si è infortunata in modo grave. Ottavia ha diverse fratture ed è in condizioni più precarie di quelle in cui versava nel luglio 2023, quando nello stesso abisso, in un punto non distante, cadde rompendosi una gamba.