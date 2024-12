Ilgiorno.it - Sarah Maestri, laurea con 110 e lode all’Insubria: nella tesi i rischi social per minori e genitori

Varese, 17 dicembre 2024 – L’attrice luinesefesteggia lamagistrale all’università dell’Insubria. Abbandonato – almeno per il momento – il set,si dedica all’impegno nel terzo settore, con un incarico anche all'interno di Fondazione Cariplo. LaChi è I complimenti della docente Il contenuto dellaLa voce dell’attrice LaLa protagonista di “Notte prima degli esami” e “Il pretore” si è presentata all’ultimo atto del suo percorso portando unaintitolata “Media: le carenze legislativetutela deie dei loro”. Un lavoro che le è valso la proclamazione a dottoressa magistrale in Scienze e tecniche della comunicazione con il voto di 110 e. È il secondo titolo in ateneo per la scrittrice di Luino, che nel 2021 si erata in Scienze della comunicazione con una, divenuta un libro, sull’adozione internazionale di Alesia, la sua bimba di origini bielorusse.