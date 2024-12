Lanazione.it - Ruota di fuoco in questura. Entra e la accende col gasolio. Paura all’ufficio immigrati

Leggi su Lanazione.it

Tutto in un attimo, tra gli uffici e la sala d’attesa della. Un uomo, ha in mano uno pneumatico e una bottiglia con all’interno: versa il liquido sul pavimento e sul pneumatico, poi appicca il. Che divampa in pochi istanti. Tra le fiamme che si stavano sviluppando nell’atrio dell’edificio è così stato arrestato un cittadino del Ghana di 30 anni. Aveva presentato una richiestaimmigrazione ma gli era stata rifiutata: questa sarebbe la motivazione, si fa per dire, che ha spinto lo straniero a quel gesto di contrarietà verso le direttive degli uffici. Accade alle 12 di una mattina come tante, d’inizio settimana: l’atrio delladi via Filippo Lippi è affollata come spesso succede. C’è un bel tran tran tra l’ufficio passaporti e armi, gente che esce e che arriva.