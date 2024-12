Zonawrestling.net - Riddle: “Vorrei concludere il capitolo degli RK-Bro dato che non è stato possibile, sarebbe bello”

Quando Mattlicenziato dalla WWE nel settembre del 2023, è terminata anche la sua collaborazione con Randy Orton. All’epoca quest’ultimo eramesso da parte a causa di un prolungato infortunio alla schiena, quindi il Superking of Bros non riuscì a sfruttare l’occasione per spiegare on-screen la fineRK-Bro. Durante una recente intervista con il Developmentally Speaking podcast, Matt ha parlato del suo tag team con The Viper e ha commentato la brusca fine della sua run nella compagnia. Le sue parole“Avrei preferitola mia carriera li con Randy. Lui ebbe un sacco di problemi e quando iniziammo a fare squadra si ammalò gravemente con il COVID restando fuori per un paio di mesi. Poi, con gli infortuni, dovette prendersi settimane di pausa qua e là.