Movieplayer.it - Red Carpet - VIP al Tappeto, il trailer del nuovo game show in arrivo su Prime Video

Leggi su Movieplayer.it

Dal 9 gennaio arriverà suilRed- VIP al, condotto da Alessia Marcuzzi, ecco ilha condiviso ildel, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi, intitolato Red- Vip al, inin streaming dal 9 gennaio. Nelsi possono vedere leimmagini in anteprima delle sfide che affronteranno i protagonisti, impegnati nel tentativo di far arrivare una celebrità alla limousine che la attende. Le star di RedAlessia Marcuzzi condurrà gli episodi e sarà coinvolta non solo come presentatrice, ma anche come capo di un'agenzia di guardie del corpo. Ad affiancarla ci sarà la Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), che divertirà .