'PresepePaese': trent'anni al lume di 400 fiaccole

di Sandro Franceschetti E’ pronto a tagliare il traguardo della 30esima edizione ‘Presepepaese’, il più grande presepio vivente del litorale medio Adriatico, che trasforma il centro storico di Mondolfo in una ambientazione di oltre duemila anni fa per rivivere la magia della notte in cui nacque Gesù. Un evento organizzato dalla parrocchia Santa Giustina, guidata dal parroco don Luca Principi, con la collaborazione del Comune e di numerose associazioni del territorio. "Perché questo evento è un bellissimo modo di presentare la Natività, un quadro mobile che coinvolge un’intera comunità", ha detto ieri in conferenza stampa proprio il don, affiancato da diversi parrocchiani che portano avanti il progetto, tra cui Maria Cristina Ceccarelli e Barbara Bellagamba, dallo storico Alessandro Berluti, dal sindaco Nicola Barbieri e dall’assessore al turismo Davide Caporaletti.