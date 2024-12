Ultimouomo.com - Posizione o relazione?

Antonio Gagliardi è stato match analyst della Juventus e della Nazionale italiana, ha partecipato alla spedizione che nell'estate del 2021 ha vinto gli Europei, e ha fatto parte dello staff di Roberto Mancini come CT dell'Arabia Saudita fino a pochi mesi fa. Da sempre interessato all'evoluzione del calcio contemporaneo, per Ultimo Uomo ha scritto un articolo che ha un titolo che si spiega da solo: "Sta finendo l'era del gioco di?". È un dibattito che va avanti da qualche anno ormai tra chi si interessa del calcio a questo livello, e che è stato rinfocolato dall'affermazione del cosiddetto calcio relazionale, con cui spesso viene messo in contrap. Riassumendo in maniera brutale: da una parte un calcio più attento alla struttura e alle posizioni dei giocatori in campo (com'era quello, per fare l'esempio più illustre, del Barcellona di Pep Guardiola); dall'altra uno che lascia più libertà ai giocatori di connettersi tra loro in campo, a seconda delle esigenze contingenti della partita (esempi recenti di squadre allenate seguendo i dettami del calcio relazionale: il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la Fluminense di Fernando Diniz, il Malmö di Henrik Rydström).