Cultweb.it - Perché il nuovo film di Ferzan Özpetek s’intitola Diamanti?

Leggi su Cultweb.it

L’ultimodi, il regista diventato famoso per Le fate ignoranti e La finestra di fronte,per omaggiare tutte le donne presenti nel cast e, soprattutto, l’essenza femminile nel sua unicità. Per il regista, infatti, ogni donna è unica e preziosa proprio come un diamante. E, allo stesso modo, mostra una bellezza fatta di luminosità e trasparenza, oltre ad una forza inaspettata.La pietra preziosa cui si fa riferimento, infatti, è in grado di tagliare il vetro e raramente riesce ad essere scalfita. Allo stesso tempo, poi, esattamente come il mondo femminile, mostra diverse sfaccettature che vanno a comporre una preziosità unica ed esclusiva. Così, prendendo spunto proprio da una battuta del, le donne sono spesso invisibili ma essenziali, dall’aspetto fragile ma intimamente forti.