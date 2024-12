361magazine.com - Ottavia Piana: come stanno andando le procedure per il salvataggio

Ci vorranno ancora diverse oreStando ad Ansa, e secondo le stime del Soccorso Alpino e Speleologico, saranno necessarie ancora 36-48 ore per riuscire a liberare la speleologadalla grotta Abisso Bueno Fonteno.Al momento le sue condizioni sono stabili e le comunicazioni tra l’esterno e l’interno della grotta sono garantite da un cavo telefonico che i soccorritori hanno posizionato lungo tutto il percorso delle operazioni di soccorso.della speleologa, i soccorritori: «Per il recupero servono giorni, non è questione di ore» pic.twitter.com/1cQ0nJ8js2— AGTW (@AGTWit) December 16, 2024“Le condizioni dell’infortunata, costantemente monitorata dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico, sono stabili – fanno sapere i soccorritori – Parla molto poco, ma dice che non entrerà più in una grotta” ha poi aggiunto il dottor Rino Bregani, medico del Soccorso alpino, che l’ha visitata.