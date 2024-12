Ilfattoquotidiano.it - Orso corre a tutta velocità in mezzo alla pista da sci e uno snowboarder lo travolge: il video è virale

Non è una scena da film, ma una sequenza ripresa in undiventato: unoe unsi sono scontrati sulle piste di Heavenly Resort, celebre località sciistica del lago Tahoe, in California. L’incidente, avvenuto lo sc8 dicembre, ha ricordato un episodio simile accaduto esattamente un anno prima nello stesso luogo. Nelle immagini si vede unnero, spaventato e in fuga, tagliare improvvisamente lada sci e venire travolto da uno, che non è riuscito a evitare l’impatto.L’incidente e ilIlè stato girato da Ekalak Lakshana, uno sciatore che stava riprendendo la sua discesa con una telecamera montata sul casco. Le immagini mostrano l’nero attraversare la, sfiorare Lakshana e finire direttamente contro un altroche stava sopraggiungendo.