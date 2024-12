Liberoquotidiano.it - "Nausea, vomito e sintomi neurologici". Vacanza da incubo: il cocktail che ha devastato 7 turisti, dov'erano | Video

Brutta disavventura per sette. Dopo aver bevuto deiin un resort di lusso delle Isole Fiji, sono stati ricoverati in ospedale. È quanto accaduto al Warwick Fiji, un noto resort 5 stelle vicino alla città di Sigatoka. E le povere vittime di questa intossicazione sarebbero alcuni cittadini statunitensi e australiani. Sono stati ricoverati tutti in ospedale. Il motivo? Presentavanoquali. Due persone sono ancora in ospedale, coscienti e in condizioni stabili. Una persona è stata dimessa ieri, domenica 15 dicembre. Mentre altre 4 sono state dimesse oggi. Le cause dei malori non sono note e i funzionari hanno detto che è troppo presto per sapere se si tratti o meno di intossicazione da alcol contaminato. "La direzione del resort ci ha assicurato di non aver messo in atto pratiche come la sostituzione di ingredienti o l'alterazione della qualità delle bevande servite agli ospiti", ha dichiarato il ministro del Turismo delle Fiji, iliame R.