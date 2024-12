Anteprima24.it - ‘Natale Internazionale’, il 18 dicembre in scena a Torrecuso

Tempo di lettura: < 1 minutoGli alunni della classe quinta, insieme ai compagni e a tutto il plesso scolastico di, sia infanzia che primaria, dell’Istituto Comprensivo Ponte-Paupisi-sono pronti per ‘partire’ per uno ‘spettacoloche affronta il tema dell’inclusione, dell’accoglienza e dell’amicizia. Infatti domani mercoledì 18alle ore 16:00 presso il Salone parrocchiale andrà inlo spettacolo.Sarà un momento per sensibilizzare ancor di più i bambini e i ragazzi ai valori dell’accoglienza, della pace e solidarietà. Vivere la festività del Natale in un clima di serenità, collaborazione e altruismo scoprendo la gioia di vivere insieme. Sarà uno spettacolo coordinato dai docenti e supportati nell’organizzazione dal personale Ata e dai genitori volontari.