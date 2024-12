Natale di speranza al Santobono-Pausilipon | evento speciale per i piccoli pazienti oncologici

Leggi su Ildenaro.it

È stata una giornata indimenticabile per i bambini del reparto oncologico dell’ospedale, grazie a undi beneficenza che ha portato sorrisi, magia e spirito natalizio.L’iniziativa, resa possibile dall’impegno dell’imprenditore Maurizio Porrino, CEO della Realized, agenzia leader nel settore dell’energia, e con il prezioso supporto della Angel ad Devils Club, agenzia di animazione di Casalnuovo, ha trasformato per qualche ora i corridoi dell’ospedale in un luogo di festa e. L’ha preso vita con momenti di intrattenimento che hanno coinvolto ie le loro famiglie, offrendo un’occasione per distrarsi dalla routine ospedaliera.Clou della giornata è stata l’arrivo di Babbo, che ha consegnato personalmente doni speciali a ciascun bambino e gift card ai ragazzi più grandi.