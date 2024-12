Anteprima24.it - Museo Arcos, al via la mostra “Domina”

Tempo di lettura: 7 minutiSarà inaugurata presso ildi Benevento sabato 21 dicembre, alle ore 12,00 la, promossa dalla Provincia di Benevento e dal, curata da Ferdinando e Francesco Creta.Un titoloche affonda le sue radici nell’etimologia stessa della parola Donna e che rimanda al suo ruolo di signora della casa, ma che, nella realtà contemporanea, tende ad appropriarsi di quegli spazi che troppo spesso sono stati appannaggio del mondo maschile.La, nel porsi come indagine di alcune interessanti produzioni al femminile in territorio Nazionale, espone i lavori di un gruppo eterogeneo di artiste (Sara Cancellieri, Anna Caruso, Daniela Conte, Ilaria del Monte, Elisa Filomena, Debora Garritani, Milena Sgambato) che, ognuna con il proprio linguaggio, spazierà nei principali medium del contemporaneo in un rapporto armonico con gli spazi ipogei del