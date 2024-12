Inter-news.it - Marotta: «Inzaghi prima bravo, ora bravissimo. Conte? Come due!»

Leggi su Inter-news.it

, presente a Genova per ritirare il premio Gazzetta Sports Awards vinto dall’Inter, ha risposto ad alcune domande dal palco. Tra i temi,, l’Atalanta e.ESPERIENZA – Beppe, dal palco di Genova, ha parlato così della sua trafila: «Io fortunato a partire dalla provincia e fare tutte le categorie professionistiche, ma quell’esperienza vissuta in nove anni alla Sampdoria mi ha permesso di arrivare preparato alle esperienze successive».GRANDE ALLENATORE – Poielogia il suo tecnico all’Inter: «? Il fatto di essere stato calciatore lo ha sicuramente aiutato. Conosce le dinamiche dello spogliatoio, è cresciuto in tutte le attività, eraed èoggi».MODELLO –ha voluto fare i complimenti anche all’Atalanta: «L’Atalanta è sicuramente un modello mondiale di società che avvalora una tesi: non sempre nello sport chi più spende più vince.