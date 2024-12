361magazine.com - Make-up audace a capodanno: il trend dello “sguardo da sirena” e come replicarlo

Leggi su 361magazine.com

e ammaliante, proprioquello di unadei fiordi. È il-up proposto da Wycon Cosmetics e facilmente replicabile con la nuova collezione Color Obsession. I dettagli e le shade da non perdere per anticipare la tendenza durante la notte di, con le amiche e i parenti Wycon Cosmetics presenta Color Obsession, una collezione di-up occhi pensata per chi ama esprimersi con colori vibranti e performance elevate. La linea include il Color Explosion Mascara e Everlasting 24H Eye Pencil, entrambi disponibili in una palette colori variegata.Color Explosion Mascara dona volume e definizione alle ciglia grazie alla sua formula cremosa e modulabile. Il suo scovolino elicoidale permette di avvolgere anche le ciglia più corte, creando un effetto intenso. Può essere usato da solo otop coat sopra un mascara nero per un look ancora piùed è ideale per chi cerca un trucco occhi a lunga durata.