Oasport.it - LIVE Skicross, Arosa 2024 in DIRETTA: Deremodis a caccia di continuità, Galli cerca un sorriso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Inutile precisare quale sia l’obiettivo di Deromedis: l’azzurro deve andare adella top 3 per darea un avvio di stagione contrassegnato dalla vittoria in gara-1 a Val Thorens e una gara-2 più opaca.20:08 Ricordiamo che il tracciato dipuò essere considerato come una Sprint Race. Pochissimo il tempo a disposizione degli atleti, che non possono davvero permettersi di sbagliare niente!20:06 Il format è sempre uguale. Si parte con gli ottavi maschili, seguiranno quindi i quarti femminili. Le due categorie si alterneranno fino alle finali!20:03 Ancora pochi minuti e comincerà la gara!20:02 Quarti di finale molto impegnativi invece per Joel, che se la vedrà con la canadese Sakja Lack e con la francese Marielle Berger Sabbatel, oltre che Luisa Klapprott20:00 Simone Deromedis sarà al via nell’ultima batteria degli ottavi, dove si confronterà con Satoshi Furuno, Tim Hronek e Chistoph Danksagmuller19:56 Edoardo Zorzi è uscito nella heat numero otto, tagliando il traguardo per ultimo, stessa sorte capitata anche a Davide Cazzaniga nella batteria numero 10, a Dominik Zuech (batteria 11) e Federico Tomasoni (batteria 12).