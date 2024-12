Quotidiano.net - L’arcipelago francese devastato dall’uragano

Il presidenteEmmanuel Macron ha annunciato che andrà a Mayotte,nell’Oceano Indiano colpitoChido, "nei prossimi giorni a sostegno dei nostri concittadini, ai funzionari e ai soccorritori dispiegati". "Di fronte a una tragedia che ci sconvolge, dichiarerò il lutto nazionale", ha concluso alla fine della riunione dell’unità di crisi interministeriale per le "misure d’emergenza in soccorso agli abitanti" e per assicurare "la continuità dello Stato".