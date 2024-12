Ilrestodelcarlino.it - La scandianese Piatti giocherà nella Ncaa

Sogno a stelle e strisce. Torna a parlare reggiano, il massimo campionato di basket dellacon la firma di Caterinaper le Florida Gators. La lunga di Scandiano, classe 2006, dopo gli scudetti giovanili con Costa Masnaga, il bronzo europeo con l’Italia Under 20 e il debutto in A1 in questa stagione a San Martino di Lupari, ha già scritto il suo futuro con un quadriennale per il college americano, la cui squadra di basket femminile milita in Division I (La massima lega universitaria) e vanta ben 15 presenze alle finali. "Quando ho deciso di muovermi da Scandiano - dice Caterina - per andare a Costa Masnaga, c’era già dentro di me l’idea che, finite le giovanili, mi sarebbe piaciuto intraprendere l’esperienza collegiale. Di proposte dagli Stati Uniti ne sono arrivate fortunatamente più d’una e in me si è sempre più consolidata l’idea di accettare una borsa di studio per vivere questa nuova esperienza non solo cestistica".