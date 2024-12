Sport.quotidiano.net - La Folgore ha messo la quinta. La Castellanzese battuta 5-1 e la vetta della Serie D ora è a -6

LaCaratese è la squadra più in forma del campionato. E peccato che siamo alla vigiliapausa che, però, inD non è lunghissima. Di fatto si salta una domenica (il 29 dicembre) e si torna subito in campo nel primo weekend di gennaio. Non sarà quindi complicato per Filippo Carobbio e il suo staff mantenere il ritmo (tenuta atletica più concentrazione) che ha portato gli azzurri ad aprire una striscia di cinque vittorie consecutive che, in vista del 2025 e del girone di ritorno, riapre ampiamente i giochi anche in chiave primo posto, che inD è l’unica cosa che conta. Primato, occupato dall’Ospitaletto, che oggi non è più a una doppia cifra di distanza – come meno di un mese fa – ma ad appena sei lunghezze. Le bresciane più la Varesina devono oramai tenere in conto anche l’unica brianzola diD per la lotta al vertice.