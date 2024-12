Katz | Israele manterrà controllo Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.21 "Una volta che avremo sconfitto il potere militare e dominante di Hamas,controllerà la sicurezza acon piena libertà di agire, proprio come in Giudea e Samaria". Così il ministro della Difesa israeliano,."Non consentiremo un ritorno alla realtà precedente al 7 ottobre". "Non permetteremo agli arabi di separare Gush Etzion e Gerusalemme,né di stabilire uno Stato palestinese", dice il ministro delle Finanze,Smotrich. L'intento è creare continuità tra Gerusalemme e insediamenti ebraici illegali.