Ilgiorno.it - Il Sanatorio torna a vivere. Un ospedale di comunità nel padiglione ex Medicina

Dopo anni di chiusura, tornerà auna parte dell’di Cuasso al Monte. Sono state infatti consegnate le chiavi dell’area all’impresa esecutrice, che venerdì 20 avvierà il cantiere per la realizzazione dell’dinelex. Nei prossimi giorni saranno svolte le attività preparatorie finalizzate all’impianto di cantiere. I lavori di realizzazione dell’di, finanziati per 3,7 milioni di euro da fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza), avranno una durata di 540 giorni naturali e consecutivi. In particolare il cantiere interessa il primo piano delexdell’e permetterà l’attivazione di venti posti letto di degenza sociosanitaria a gestione infermieristica e degli ambulatori. Con l’inizio dei lavori la presenza delle maestranze durante il giorno permetterà il continuo monitoraggio dell’intera area ospedaliera, oggetto nei mesi scorsi di ripetuti atti di vandalismi e violazioni di proprietà.