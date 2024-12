Ilgiorno.it - Il Piano contro il caro-casa. Parte il bando per 4 aree. Obiettivo: alloggi low cost

Il Comune fa un passo avanti verso l’attuazione delstraordinario per laaccessibile. Da ieri è online l’avviso esplorativo riguardante le prime quattro(delle 21 individuate): Porto di Mare, via Sant’Elia (ex Palasharp), via San Romanello e via Demostene. E dall’assessorato allafanno sapere che non passerà molto tempo prima di lanciare il prossimo avviso esplorativo, che metterà complessivamente a disposizione quasi 33 mila metri quadrati di: via Pompeo Leoni (circa 12 mila mq), via Bovisasca (circa 1.900 mq), via Medici del Vascello (circa 14 mila mq) e via Pitagora (circa 4.900 mq). Ripartiamo dall’inizio, dall’avviso pubblico per Porto di Mare, via Sant’Elia (ex Palasharp), via San Romanello e via Demostene. Come preannunciato in fase di presentazione delle linee guida del, lo scorso 24 ottobre a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore allaGuido Bardelli –: 10 milalowin 10 anni – il Comune chiama ora a raccolta il settore privato, per verificare l’interesse a realizzare e gestire – in questein Edilizia Residenziale Sociale Calmierata (Ersc), ossia in locazione permanente a canone non superiore agli 80 euro mq/anno.