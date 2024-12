Formia scoppia la rissa e volano sedie durante una partita | emessi 7 provvedimenti di Daspo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 dicembre 2024- La Polizia di Stato di Latina- nell’ambito delle attività di contenimento dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ha adottato settedi D.A.Spo in seguito ai disordini registratisi lo scorso 23 novembre aal Palazzetto dello Sport di via Cinoleun incontro di calcio a 5 – Serie B disputatosi tra la squadra delFutsal e quella del Partenope Futsal. che aveva portato alla sospensione della gara per motivi di sicurezzaQuesti i fatti:Il 23 novembre u.s. personale in servizio presso il Commissariato diinterveniva presso il locale Palazzetto dello Sport a seguito di segnalazione al 112 di unain corso ; all’arrivo i tafferugli erano terminati ma le prime informazioni riferite dal direttore di gara e dalle persone presenti che avevano assistito ai fatti permetteva di ricostruire la dinamica dei fatti.