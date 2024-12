Quotidiano.net - Fincantieri e Sparkle uniscono le forze per proteggere i cavi sottomarini

, operatore di servizi internazionali, hanno firmato un memorandum d'intesa per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per la sorveglianza e la protezione deidi telecomunicazione. L'accordo si inquadra nell'ambito di una visione strategica per lo sviluppo tecnologico e la competitività dell'Italia a livello internazionale. Con team di lavoro condivisi e specializzati,miglioreranno la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine, individuando tecnologie innovative e soluzioni per garantirne la resilienza operativa., esperta nel dominio underwater, sta sviluppando soluzioni avanzate per la sorveglianza e la protezione delle infrastrutture sottomarine, combinando il proprio know-how consolidato nell'industria navale con tecnologie all'avanguardia.