Festività natalizie 2024 in tv | la programmazione di Tv2000

Latelevisiva sudal 21 dicembreal 6 gennaio 2025 tra celebrazioni del Papa, aperture Sante, film e documentariROMA – Celebrazioni con Papa Francesco, film per tutta la famiglia, grandi classici del cinema, documentari e concerti nelladidedicata alle, a partire dal 21 dicembre.Come ogni anno l’emittente Cei trasmette in diretta le celebrazioni con Papa Francesco nei giorni delle feste di Natale: il 24 dicembre alle ore 19 in diretta l’Apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, che sancisce l’inizio del Giubileo del 2025, e la Messa della notte di Natale; il 25 dicembre ore 12 la Benedizione Urbi et orbi, il 26 dicembre alle ore 9, in occasione della festa di Santo Stefano primo martire, in diretta l’apertura della Porta Santa nella Casa Circondariale di Rebibbia e la Messa, e Angelus ore 12.