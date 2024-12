Tvzap.it - Fabrizio Pregliasco, scoperta la probabile causa del malore

ladel: cosa gli sarebbe successo –e ricovero per, docente all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. “Sono al Pronto soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato“, ha detto il medico in collegamento con “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1.era stato raggiunto lunedì dalla trasmissione per conoscere il suo giudizio sulla possibile diffusione del Covid durante le feste. ( dopo le foto)Leggi anche: Lutto nel cinema italiano, addio all’indimenticabile attriceLeggi anche: Maxi tamponamento in Italia, coinvolte cinque auto: traffico in tiltladelAscoltate le parole del medico, i conduttori di “Un giorno da Pecora”, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che non erano al corrente della situazione si sono prontamente scusati per il disturbo, maha sottolineato: “Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata, mi collego lo stesso tanto sono qui.