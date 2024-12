Cosa è successo sotto le coperte Grande Fratello momento verità tra Zeudi e Emanuele

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la puntata deldel 16 dicembre c’è stato finalmente il faccia a faccia traed. Tutte le polemiche sono nate dopo quanto accadutole, infatti lui avrebbe esagerato con lo scherzo e lei si è infastidita non poco. Come testimoniato dalle immagini emerse nei giorni scorsi, l’ex Miss Italia ha protestato allontanandosi dal gieffino.Ovviamente Alfonso Signorini voleva saperne di più e nelle ultime ore alè stata fatta chiarezza suede il fatto avvenuto appuntole. Per circa una decina di minuti si è discusso di questo tema importante, anche perché sono stati nominati anche dal conduttore il rispetto, i confini della persona e anche la sensibilità umana.Leggi anche: “Che figura di m***”., entrano Stefania Orlando e Eva Grimaldi: quello che succede è assurdo, confronto traleDurante il faccia a faccia in diretta alha riferito di aver fatto il solletico ae di non aver pensato che fosse qualdi sbagliato: “La mia intenzione era creare divertimento, era semplicemente uno scherzo“.