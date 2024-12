Justcalcio.com - Corriere dello Sport – tutti gli errori del mercato estivo

2024-12-17 09:42:25 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:ROMA – Sembra un incubo, e probabilmente lo è per i Friedkin e i dirigenti della Roma. Perché dei 121,3 milioni di euro investiti in estate nei cartellini dei giocatori, fin qui soltanto Manu Koné (18 milioni più 2 di bonus) è riuscito realmente incidere sulla stagione della Roma. E allora quei restanti 101,3 per il momento sono un vero e proprio flop tra scelte didubbie, problemi di condizione e giocatori ancora inesperti per competere a determinati livelli. Il primo dubbio naturalmente è legato a Enzo Le Fée, schierato titolare contro il Como dopo un mese di panchine senza mai entrare in campo. E la frittata è servita: prestazione da incubo che si aggiunge ad altre (solo) otto apparizioni in questa stagione tra campionato ed Europa League.