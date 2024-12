Sport.quotidiano.net - Collare d’Oro all’Empoli. "Premio al nostro lavoro. E adesso nuovi progetti»

di Simone Cioni EMPOLI Ilal Merito Sportivo, massima onorificenza dello sport italiano, ricevuto ieri a Roma dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, è l’ennesima soddisfazione per l’Empoli, che nella sua ultra centenaria storia si è messo in mostra come esempio di gestione virtuosa di una società di calcio ottenendo anche risultati importanti per una realtà di questo calibro, con un occhio sempre attento ai giovani talenti. Unche sigilla un 2024 che rimarrà scolpito per molti anni nel cuore e nella memoria di tutti coloro che amano l’azzurro come l’anno della ‘storica’ terza salvezza di fila in A, traguardo mai raggiunto prima, e di una partenza da 19 punti in 16 gare nel quarto campionato consecutivo nel massimo livello italiano. "Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento – ha dichiarato l’amministratore delegato e vice presidente Rebecca Corsi, durante la cerimonia a Roma –, in un contesto così prestigioso e con tantissimi atleti che hanno fatto grandi cose per lo sport italiano.